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2340 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 19:21
Визначилися суперники збірної України у спарингах перед чемпіонатом світу
|Збірна України зустрінеться із Польщею та Угорщиною/Andrey Basevich, IIHF
Збірна України у рамках підготовки до чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який відбудеться з 22 по 28 квітня у Каунасі (Литва), проведе два спаринги.
Так, у столиці Угорщині Будапешті підопічні Олександра Савицького зустрінуться із місцевою національною командою та збірною Польщі.
Зазначимо, що і поляки, і угорці виступають у дивізіоні 1А.
Час та дату проведення спарингів поки не визначено.
Зазначимо, що збірна України із 2 квітня тренується у Броварах.
Додамо, у Каунасі на ЧС суперниками українців будуть господарі турніру, а також збірні Японії, Румунії, Хорватії та Естонії.
Нагадаємо, що у сезоні-2017/18 синьо-жовті провели лише два матчі - в обидвох вони поступились Казахстану (1:5 та 0:3).
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