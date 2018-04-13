Визначилися суперники збірної України у спарингах перед чемпіонатом світу

Збірна України зустрінеться із Польщею та Угорщиною/Andrey Basevich, IIHF

Збірна України у рамках підготовки до чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який відбудеться з 22 по 28 квітня у Каунасі (Литва), проведе два спаринги.

Так, у столиці Угорщині Будапешті підопічні Олександра Савицького зустрінуться із місцевою національною командою та збірною Польщі.

Зазначимо, що і поляки, і угорці виступають у дивізіоні 1А.

Час та дату проведення спарингів поки не визначено.

Зазначимо, що збірна України із 2 квітня тренується у Броварах.

Додамо, у Каунасі на ЧС суперниками українців будуть господарі турніру, а також збірні Японії, Румунії, Хорватії та Естонії.

Нагадаємо, що у сезоні-2017/18 синьо-жовті провели лише два матчі - в обидвох вони поступились Казахстану (1:5 та 0:3).