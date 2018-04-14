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14.04.2018  00:22

Визначився склад збірної України на домашній чемпіонат світу

 Збірна України (U-18)/ФХУ

Головний тренер юніорської збірної України (U-18) Олег Ігнатьєв назвав склад на чемпіонат світу у дивізіоні 1В, який 14 квітня стартує у Києві

У заявці української команди на домашній турнір потрапило два воротарі, 7 захисників та 13 нападників. 

Усього до складу пробилися представники 13 клубів, у тому числі і зарубіжних - Росії, Словаччини та США. 

Воротарі:

Артур Оганджанян (2000 р.н., Боч Мілітіа U18, США)
Владислав Гурко (2000 р.н., МХК Динамо)

Захисники:

Кирило Будько (2001 р.н., ХК Варяги, Росія)
Андрій Євтухов (2003 р.н., Крижинка Київ)
Данило Бабчук (2000 р.н., МХК Динамо)
Сергій Логачов (2000 р.н., Білий Барс)
Микита Кругляков (2001 р.н., Дніпро Херсон)
Богдан Грицюк (2000 р.н., Білий Барс)
Михайло Васильєв (2000 р.н., Білий Барс)

Нападники:

Станіслав Садовиков (2003 р.н., Придніпровськ)
Артем Матейченко (2000 р.н., Локомотів Ярославль, Росія)
Богдан Середницький (2001 р.н., Списска-Нова, Словаччина)
Кирило Ланин (2000 р.н., СДЮШОР Харків)
Олексій Сиротенко (2000 р.н., МХК Динамо)
Давид Іващенко (2001 р.н., МХКМ Скаліца, Словаччина)
Фелікс Морозов (2000 р.н., Білий Барс)
Данило Дуюн (2001 р.н., Дніпро Херсон)
Дмитро Халін (2000 р.н., МХК Динамо)
Олександр Пересунько (2000 р.н., Бостон Брюїнз-Jr, США)
Артем Целогородцев (2001 р.н., Придніпровськ)
Гліб Кривошапкин (2000 р.н., ХК Кременчук)
Дмитро Даниленко (2000 р.н., Білий Барс)

Нагадаємо, у збірна України прийматиме 5 команд: Угорщину, Японію, Італію, Австрію та Румунію.

Раніше стало відомо, що юніори обмінялися перемогами із Білим Барсом у контрольних матчах - 2:3 та 8:2.





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