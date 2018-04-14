Збірна України стартує на юніорському чемпіонату світу у Києві: розклад матчів
14 квітня у Києві стартує чемпіонат світу серед юніорів (U-18) у дивізіоні 1В.
Змагання відбуватимуться у Палаці спорту.
Суперниками збірної України на турнірі будуть команди Австрії, Угорщини, Італії, Японії та Румунії.
Підопічні Олега Ігнатьєва стартують о 13:00 у суботу матчем із японцями.
Чемпіонат світу
Юніорські команди (U-18)
Дивізіон 1В
Київ, Україна
Розклад матчів
1-й тур, 14 квітня
Україна - Японія - 13:00
Італія - Австрія - 16:30
Румунія - Угорщина - 20:00
2-й тур, 15 квітня
Австрія - Україна - 13:00
Японія - Румунія - 16:30
Угорщина - Італія - 20:00
3-й тур 17 квітня
Румунія - Італія - 13:00
Австрія - Японія - 16:30
Угорщина - Україна - 20:00
4-й тур, 18 квітня
Австрія - Румунія - 13:00
Японія - Угорщина - 16:30
Італія - Україна - 20:00
5-й тур, 20 квітня
Японія - Італія - 13:00
Угорщина - Австрія - 16:30
Україна - Румунія - 20:00
Нагадаємо, напередодні тренерський штаб збірної України назвав склад команди на турнір у Києві.
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