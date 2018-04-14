Збірна України стартує на юніорському чемпіонату світу у Києві: розклад матчів

14 квітня у Києві стартує чемпіонат світу серед юніорів (U-18) у дивізіоні 1В.

Змагання відбуватимуться у Палаці спорту.

Суперниками збірної України на турнірі будуть команди Австрії, Угорщини, Італії, Японії та Румунії.

Підопічні Олега Ігнатьєва стартують о 13:00 у суботу матчем із японцями.

Чемпіонат світу

Юніорські команди (U-18)

Дивізіон 1В

Київ, Україна

Розклад матчів

1-й тур, 14 квітня

Україна - Японія - 13:00

Італія - Австрія - 16:30

Румунія - Угорщина - 20:00

2-й тур, 15 квітня

Австрія - Україна - 13:00

Японія - Румунія - 16:30

Угорщина - Італія - 20:00

3-й тур 17 квітня

Румунія - Італія - 13:00

Австрія - Японія - 16:30

Угорщина - Україна - 20:00

4-й тур, 18 квітня

Австрія - Румунія - 13:00

Японія - Угорщина - 16:30

Італія - Україна - 20:00

5-й тур, 20 квітня

Японія - Італія - 13:00

Угорщина - Австрія - 16:30

Україна - Румунія - 20:00

Нагадаємо, напередодні тренерський штаб збірної України назвав склад команди на турнір у Києві.