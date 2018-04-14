У збірній України розповіли про те, як збираються грати на чемпіонаті світу

Олександр Савицький задоволений підготовкою до ЧС-2018/IIHF

Збірна України планує грати на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В у литовському Каунасі в активний хокей, особливо у перших матчах.

Про це заявив головний тренер синьо-жовтих Олександр Савицький.

"Усе намічене виконуємо, можна сказати, що підготовка не закінчується, вона в самому розпалі. Попереду у нас товариські матчі, але навантаження на тренуваннях поки не плануємо припиняти, тому що перші ігри на ЧС хотіли активно зіграти, а для цього потрібні сили ", - сказав наставник збірної України в інтерв'ю каналу XSport.

"Єдине що, можливо деякі хлопці застудилися, але в основному я задоволений підготовкою, ставленням до справи. На товариські матчі поїде 25, може 26 хокеїстів, включаючи трьох воротарів. А вже після ігор остаточно визначимося зі складом", - додав Савицький.

Нагадаємо, що 15 квітня українці вирушать до Будапешта, де зіграють два спаринги із Угорщиною та Польщею.

Раніше була інформація, що до збірної України приєднався один із лідерів нападу Андрій Міхнов.