Нападник збірної України залишив розташування команди через смерть батька

Нападник збірної України та словацького Прешова Владислав Гаврик залишив розташування збірної України у Броварах під час підготовки до ЧС-2018.

Причиною від'їзду 26-річного габаритного нападника стала смерть його батька.

Чи повернеться Гаврик у табір команди Олександра Савицького та чи візьме він участь у чемпіонаті світу у Каунасі (турнір відбудеться з 22 по 28 квітня - ред.), поки що не повідомляється.

Нагадаємо, що Гаврик брав участь в усіх матчах команди на трьох попередніх чемпіонатах світу. Усього в його активі на цих турнірах 15 поєдинків та 9 (4+5) очок.

Раніше повідомлялося, що до збірної України приєднався лідер нападу останніх років Андрій Міхнов.