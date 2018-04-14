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14.04.2018  14:44

Нападник збірної України залишив розташування команди через смерть батька

 

Нападник збірної України та словацького Прешова Владислав Гаврик залишив розташування збірної України у Броварах під час підготовки до ЧС-2018.

Причиною від'їзду 26-річного габаритного нападника стала смерть його батька. 

Чи повернеться Гаврик у табір команди Олександра Савицького та чи візьме він участь у чемпіонаті світу у Каунасі (турнір відбудеться з 22 по 28 квітня - ред.), поки що не повідомляється. 

Нагадаємо, що Гаврик брав участь в усіх матчах команди на трьох попередніх чемпіонатах світу. Усього в його активі на цих турнірах 15 поєдинків та 9 (4+5) очок. 

Раніше повідомлялося, що до збірної України приєднався лідер нападу останніх років Андрій Міхнов.





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