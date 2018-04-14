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485 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 14:44
Нападник збірної України залишив розташування команди через смерть батька
Нападник збірної України та словацького Прешова Владислав Гаврик залишив розташування збірної України у Броварах під час підготовки до ЧС-2018.
Причиною від'їзду 26-річного габаритного нападника стала смерть його батька.
Чи повернеться Гаврик у табір команди Олександра Савицького та чи візьме він участь у чемпіонаті світу у Каунасі (турнір відбудеться з 22 по 28 квітня - ред.), поки що не повідомляється.
Нагадаємо, що Гаврик брав участь в усіх матчах команди на трьох попередніх чемпіонатах світу. Усього в його активі на цих турнірах 15 поєдинків та 9 (4+5) очок.
Раніше повідомлялося, що до збірної України приєднався лідер нападу останніх років Андрій Міхнов.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій