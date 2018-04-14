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14.04.2018  17:31

Керманич збірної України відверто висловився про колишні невдачі команди

 

Колишні невдачі збірної України на чемпіонатах світу це вже історія, а необхідно думати про теперішнє. 

Таку заяву зробив головний тренер збірної України Олександр Савицький. 

"Скажу відверто: для мене всі ігри на першості світу, національному чемпіонаті - це все історія. Є майбутні матчі, турніри і це для нас чиста сторінка. Тому намагаємося не думати про минулі невдачі та проблеми", - заявив Савицький в інтерв'ю ХSport. 

Нагадаємо, що у даний момент збірна України готується у Броварах до чемпіонату світу у дивізіоні 1В.

Також стало відомо, що збірна України проведе товариські матчі із Угорщиною та Польщею.





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