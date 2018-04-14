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14.04.2018  18:32

Тренером бути важче, ніж гравцем - екс-нападник збірної України про своє призначення у тренерський штаб команди

 Олег Шафаренко

Екс-лідеру атак збірної України Олегу Шафаренку трохи незвично працювати у тренерському штабі команди.

Про це помічник керманича синьо-жовтих Олександра Хацкевича розповів в інтерв'ю XSport. 

"Хотілося ще пограти звісно, але обставини склалися так, що не вдалося. Мені запропонували роботу у тренерському штабі Олександра Савицького, я погодився. Робота подобається, хоча трохи незвично", - заявив 36-річний Шафаренко. 

"Коли ти граєш, ти знаєш, що треба робити саме тобі і робиш це. А зараз необхідно нести відповідальність за усю команду. Тренером бути важче", - резюмував колишній хокеїст. 

Нагадаємо, Шафаренко завершив кар'єру у минулому сезоні - його останнім клубом був Донбас. При цьому востаннє він грав на чемпіонаті світу за збірну України у 2016 році. Тоді він у 5 поєдинках набрав 5 (1+4) очок. 

Раніше повідомлялося, що керманич збірної України Олександр Савицький відверто висловився щодо колишніх невдач команди.





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