Україна перемогла Австрію на чемпіонаті світу
Юніорська збірна України (U-18) з хокею перемогла одноліток із Австрії в другому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.
Українці поступалися протягом гри, але в третьому періоді закинули три шайби і здобули яскраву перемогу.
Зазначимо. що ЧС проходить у Києві в Палаці спорту.
Нагадаємо, що напередодні Україна поступилася Японії в дебютному матчі чемпіонату світу в Києві.
Чемпіонат світу-2018
Юніори (U-18)
Дивізіон 1В
Київ, Україна
2-й тур
15 квітня
Україна U-18 - Австрія U-18 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
1:0 - Даниленко (Халін, Морозов), 16:42
1:1 - Кандемір (Россі, Кляйсс), 20:40
1:2 - Лінднер (Баумгартнер), 21:51
2:2 - Кривошапкін (Пересунько), 30:23
2:3 - Россі (Баумгартнер), 56:02
3:3 - Морозов (Халін, Бабчук), 56:46
4:3 - Кривошапкін (Кругляков), 59:30
5:3 - Матейченко
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
12.06.2017
Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій