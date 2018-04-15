Україна перемогла Австрію на чемпіонаті світу

Юніорська збірна України (U-18) з хокею перемогла одноліток із Австрії в другому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.

Українці поступалися протягом гри, але в третьому періоді закинули три шайби і здобули яскраву перемогу.

Зазначимо. що ЧС проходить у Києві в Палаці спорту.

Нагадаємо, що напередодні Україна поступилася Японії в дебютному матчі чемпіонату світу в Києві.

Чемпіонат світу-2018

Юніори (U-18)

Дивізіон 1В

Київ, Україна

2-й тур

15 квітня

Україна U-18 - Австрія U-18 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)



1:0 - Даниленко (Халін, Морозов), 16:42

1:1 - Кандемір (Россі, Кляйсс), 20:40

1:2 - Лінднер (Баумгартнер), 21:51

2:2 - Кривошапкін (Пересунько), 30:23

2:3 - Россі (Баумгартнер), 56:02

3:3 - Морозов (Халін, Бабчук), 56:46

4:3 - Кривошапкін (Кругляков), 59:30

5:3 - Матейченко