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15.04.2018  15:48

Україна перемогла Австрію на чемпіонаті світу

 

Юніорська збірна України (U-18) з хокею перемогла одноліток із Австрії в другому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.

Українці поступалися протягом гри, але в третьому періоді закинули три шайби і здобули яскраву перемогу.

Зазначимо. що ЧС проходить у Києві в Палаці спорту.

Нагадаємо, що напередодні Україна поступилася Японії в дебютному матчі чемпіонату світу в Києві.

Чемпіонат світу-2018

Юніори (U-18)

Дивізіон 1В

Київ, Україна

2-й тур

15 квітня

Україна U-18 - Австрія U-18 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

1:0 - Даниленко (Халін, Морозов), 16:42
1:1 - Кандемір (Россі, Кляйсс), 20:40
1:2 - Лінднер (Баумгартнер), 21:51
2:2 - Кривошапкін (Пересунько), 30:23
2:3 - Россі (Баумгартнер), 56:02
3:3 - Морозов (Халін, Бабчук), 56:46
4:3 - Кривошапкін (Кругляков), 59:30
5:3 - Матейченко





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