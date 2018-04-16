Україна поступилася Польщі в першому контрольному матчі

Фото - УХЛ

Збірна України з хокею програла товариську зустріч збірній Польщі.

Матч відбувся в Угорщині в межах підготовки до чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Україна яскраво обіграла Австрію на чемпіонаті світу.

Контрольний матч

Угорщина

16 квітня

Україна - Польща 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

0:1 - 21:17 Бабинець (Буценко) ГБ

1:1 - 23:06 Урбанович

2:1 - 35:26 Коморський (Лопуский, Вітецький)

3:1 - 53:45 Урбанович (Вайда, Пас) ГБ

3:2 - 57:54 Катрич (Німенко)

4:2 - 59:28 Брик (Пас, Дзюбінський) ГБ