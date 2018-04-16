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136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 23:15
Україна поступилася Польщі в першому контрольному матчі
|Фото - УХЛ
Збірна України з хокею програла товариську зустріч збірній Польщі.
Матч відбувся в Угорщині в межах підготовки до чемпіонату світу.
Нагадаємо, що Україна яскраво обіграла Австрію на чемпіонаті світу.
Контрольний матч
Угорщина
16 квітня
Україна - Польща 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
0:1 - 21:17 Бабинець (Буценко) ГБ
1:1 - 23:06 Урбанович
2:1 - 35:26 Коморський (Лопуский, Вітецький)
3:1 - 53:45 Урбанович (Вайда, Пас) ГБ
3:2 - 57:54 Катрич (Німенко)
4:2 - 59:28 Брик (Пас, Дзюбінський) ГБ
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