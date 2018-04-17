Збірна України здобула важку та важливу перемогу над Угорщиною на ЧС у Києві





Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу серед юніорів (U-18), який проходить у Києві.

У третьому турі першості синьо-жовті здолала лідера Угорщину 4:3.

У складі збірної України дублем відзначився Фелікс Морозов, по шайбі закинули Микита Кругляков та Дмитро Даниленко.

Таким чином, після трьох матчів в активі українців 6 очок. Також стільки ж і у Австрії, Угорщини та Японії.

Зазначимо, що протягом гри українська команда зазнала двох втрат - спочатку травму отримав провідний нападник Гліб Кривошапкін, а у у середині третього періоду при рахунку 1:4 лід на ношах залишив воротар Артур Оганджанян.

Чемпіонат світу-2018

Юніори (U-18)

Дивізіон 1В

Київ, Україна

3-й тур

17 квітня

Угорщина - Україна - 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

0:1 - 09:53 Морозов (Даниленко, Середницький)

1:1 - 12:58 Ревес

1:2 - 31:11 Морозов (Даниленко, Середницький)

1:3 - 33:12 Кругляков (Логач, Даниленко) ГБ

1:4 - 43:29 Даниленко (Морозов)

2:4 - 52:24 Керестеш (Петер, Ревес) ГБ

3:4 - 56:08 Алмаши (Ковач)

Воротарі: Гонжи - Оганджанян (Гурко, 47:45).

Кидки: 28 - 30

Румунія - Італія - 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

Австрія - Японія - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Наступний матч підопічні Олега Ігнатьєва проведуть у середу 18 квітня о 20:00 проти Італії.

Нагадаємо, що у попередньому турі Україна здобула важливу перемогу над Австрією.