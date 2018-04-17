Збірна України здобула важку та важливу перемогу над Угорщиною на ЧС у Києві
Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу серед юніорів (U-18), який проходить у Києві.
У третьому турі першості синьо-жовті здолала лідера Угорщину 4:3.
У складі збірної України дублем відзначився Фелікс Морозов, по шайбі закинули Микита Кругляков та Дмитро Даниленко.
Таким чином, після трьох матчів в активі українців 6 очок. Також стільки ж і у Австрії, Угорщини та Японії.
Зазначимо, що протягом гри українська команда зазнала двох втрат - спочатку травму отримав провідний нападник Гліб Кривошапкін, а у у середині третього періоду при рахунку 1:4 лід на ношах залишив воротар Артур Оганджанян.
Чемпіонат світу-2018
Юніори (U-18)
Дивізіон 1В
Київ, Україна
3-й тур
17 квітня
Угорщина - Україна - 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
0:1 - 09:53 Морозов (Даниленко, Середницький)
1:1 - 12:58 Ревес
1:2 - 31:11 Морозов (Даниленко, Середницький)
1:3 - 33:12 Кругляков (Логач, Даниленко) ГБ
1:4 - 43:29 Даниленко (Морозов)
2:4 - 52:24 Керестеш (Петер, Ревес) ГБ
3:4 - 56:08 Алмаши (Ковач)
Воротарі: Гонжи - Оганджанян (Гурко, 47:45).
Кидки: 28 - 30
Румунія - Італія - 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)
Австрія - Японія - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Наступний матч підопічні Олега Ігнатьєва проведуть у середу 18 квітня о 20:00 проти Італії.
Нагадаємо, що у попередньому турі Україна здобула важливу перемогу над Австрією.
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