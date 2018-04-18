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18.04.2018  19:21

Збірна України втратила двох лідерів на чемпіонаті світу у Києві

 Гліб Кривошапкін залишив Палац спорту за допомогою медиків/IIHF

Хокеїсти збірної України нападник Гліб Кривошапкін та воротар Артур Оганджанян не допоможуть команді на іграх юніорського чемпіонату світу у Києві.

Гравці зазнали травм у грі 3-го туру проти Угорщини (4:3).

Так, Кривошапкін захищавши свою зону під час атаки суперника у першому періоді, ліг під шайбу і отримав удар у голову. У нього діагностували струс мозку. 

Що стосується Оганджаняна, то він травмувався у середині заключної 20-хвилинки. Обстеження показало, що у голкіпера надрив зв'язки гомілкостопу, повідомляє прес-служба ФХУ.  

Нагадаємо, що Оганджанян пропустив на чемпіонаті у Києві 5 шайб у трьох поєдинках. На рахунку Кривошапкіна - 2 шайби та показник корисності +2. 

Зазначимо, що Оганджаняна замінив другий голкіпер української команди Владислав Гурко, який згодом пропустив дві шайби. 

Також стало відомо, що згідно із правилами IIHF, у заявку мають право дозаявити голкіпера у разі травми одного із воротарів. Тож на лавці українського команди буде Олександр Качула із Білого Барса. 

Наступний матч підопічні Олега Ігнатьєва проведуть у середу 18 квітня о 20:00 проти Італії. А 20 квітня українці завершать чемпіонат протистоянням із Румунією.

Раніше повідомлялося, що у попередньому турі Україна здобула важливу перемогу над Австрією.





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