Юний талант з України потрапив у важливий рейтинг в Америці

Олександр Пересунько/ФХУ

Нападник юніорської збірної України Олександр Пересунько, яка у ці дні виступає на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В у Києві, потрапив у важливий рейтинг за океаном.

Так, стало відомо, що прізвище 17-річного хокеїста з Харкова з'явилося в остаточному переддрафтовому списку Центрального скаутського бюро НХЛ, який публікується напередодні драфту.

Гравець команди американської юніорської ліги NCDC Бостон Джуніор Брюїнз отримав 210-й номер в списку польових гравців з Північної Америки.

Зазначимо, що Пересунько у трьох матчах чемпіонату світу віддав одну гольову передачу, але при цьому його показник корисності складає +3.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула яскраву перемогу над Угорщиною у рамках 3-го туру першості у Києві.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Пересунько потрапив у попередній список драфту НХЛ.