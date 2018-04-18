Юний талант з України потрапив у важливий рейтинг в Америці
|Олександр Пересунько/ФХУ
Нападник юніорської збірної України Олександр Пересунько, яка у ці дні виступає на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В у Києві, потрапив у важливий рейтинг за океаном.
Так, стало відомо, що прізвище 17-річного хокеїста з Харкова з'явилося в остаточному переддрафтовому списку Центрального скаутського бюро НХЛ, який публікується напередодні драфту.
Гравець команди американської юніорської ліги NCDC Бостон Джуніор Брюїнз отримав 210-й номер в списку польових гравців з Північної Америки.
Зазначимо, що Пересунько у трьох матчах чемпіонату світу віддав одну гольову передачу, але при цьому його показник корисності складає +3.
Раніше повідомлялося, що збірна України здобула яскраву перемогу над Угорщиною у рамках 3-го туру першості у Києві.
Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Пересунько потрапив у попередній список драфту НХЛ.
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