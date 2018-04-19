Збірна України здійснила епічний камбек, проте програла Угорщині по булітах у спарингу

Збірна України поступилася 4:5 Угорщині у другому спарингу перед чемпіонатом світу у дивізіоні 1В, який 22 квітня стартує у литовському Каунасі.

У середині третього періоду підопічні Олександра Савицького програвали 0:4, проте менш ніж за 9 хвилин відігралися.

Доля матчу вирішилася у серії післяматчевих штрафних кидків - тут сильніше виявилися господарі.

Зазначимо, що дві шайби закинув Микита Буценко, ще по одному разу ворота суперника вразили Віктор Захаров та Віталій Лялька. Цікаво, що дві шайби українці організували вже на останній хвилині зустрічі - за 25 та 15 секунд до фінальної сирени.

Додамо, у Каунасі на ЧС суперниками українців будуть господарі турніру, а також збірні Японії, Румунії, Хорватії та Естонії.

Товариський матч

Будапешт, Угорщина

18 квітня

Угорщина - Україна - 5:4 Б (1:0, 2:0, 1:4, 0:0, 1:0)

1:0 - 07:13 Ваш (Галло, Харі) ГБ

2:0 - 20:22 Галло (Штіпшиц, Харі)

3:0 - 22:39 Когер (Ердеї)

4:0 - 46:24 Бодо (Штіпшиц, Сарауер)

4:1 - 51:36 Захаров (Міхнов) ГБ

4:2 - 57:22 Буценко

4:3 - 59:35 Буценко (Бабинець, Німенко)

4:4 - 59:45 Лялька (Міхнов)

5:4 - Сарауер (переможний буліт)

Раніше повідомлялося, що у першому контрольному матчі Україна програла Польщі.

Також стало відомо, що ключовий нападник збірної України залишив розташування команди через смерть батька.

Нагадаємо, що у сезоні-2017/18 синьо-жовті провели лише два матчі - в обидвох вони поступились Казахстану (1:5 та 0:3).