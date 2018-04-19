У збірній України розповіли про вирішальну битву на чемпіонаті світу у Києві

Олег Ігнатьєв (ліворуч на задньому плані)

Немає сенсу ділити суперників на слабких чи сильних на таких змаганнях як чемпіонат світу.

Таку заяву зробив головний тренер юніорської збірної України (U-18) Олег Ігнатьєв напередодні вирішальної зустрічі із аутсайдером змагань Румунією.

"Готуємося до вирішального бою. Ми абсолютно не розглядаємо збірну Румунії, як аутсайдерів, адже в матчі все складається з ігрових ситуацій і моментів. Нерозумно вважати когось аутсайдером - тут все команди приблизно одного рівня. Може бути, Румунія не так виглядає, як інші команди, але це не говорить про те, що буде легко і просто". - заявив Ігнатьєв після перемоги над Італією (3:1) у 4-му турі чемпіонату у Києві.

Завдяки вольовій перемозі над італійцями Україна несподівано для багатьох очолила турнірну таблицю першості у дивізіоні 1В і перебуває за крок до підвищення у класі - для цього їм необхідно 20 квітня обіграти Румунію.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Пересунько потрапив у фінальний список драфту НХЛ.

Раніше повідомлялося, що у попередньому турі Україна здобула важливу перемогу над Австрією.