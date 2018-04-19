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19.04.2018  14:25

Сподіваюся пощастить: Український хокеїст розповів про свою мрію грати в НХЛ

 

Нападник юніорської збірної України Олександр Пересунько мріє про те, щоб його обрали на драфті НХЛ. 

Про це він розповів після перемоги команди над Італією у рамках першості світу у дивізіоні 1В у Києві, в якому відзначився дебютною шайбою.

"Звичайно, потрапити в НХЛ і бути задрафтований - це мрія. Я кожен день прокидаюся з думкою, що це може статися. Сподіваюся, пощастить", - цитує хокеїста XSport.

Нагадаємо, Пересунько потрапив у фінальний список перед драфтом НХЛ.





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