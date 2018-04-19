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151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 14:25
Сподіваюся пощастить: Український хокеїст розповів про свою мрію грати в НХЛ
Нападник юніорської збірної України Олександр Пересунько мріє про те, щоб його обрали на драфті НХЛ.
Про це він розповів після перемоги команди над Італією у рамках першості світу у дивізіоні 1В у Києві, в якому відзначився дебютною шайбою.
"Звичайно, потрапити в НХЛ і бути задрафтований - це мрія. Я кожен день прокидаюся з думкою, що це може статися. Сподіваюся, пощастить", - цитує хокеїста XSport.
Нагадаємо, Пересунько потрапив у фінальний список перед драфтом НХЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій