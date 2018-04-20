Троє без клубу, один гравець із Росії: визначився склад збірної України на чемпіонат світу

Головний тренер збірної України Олександр Савицький визначився із складом на чемпіонат світу у дивізіоні 1В, який стартує 22 квітня у литовському Каунасі.

У список гравців, що спробують оформити путівку у дивізіон 1А, потрапили в основному представники лідерів УХЛ - Донбаса та ХК Кременчук.

Також у склад на світову першість пробився хокеїст, що виступає у Росії (Денис Петрухно) та троє гравців, які не мали ігрової практики у нинішньому сезоні - захисники Кирило Катрич та Андрій Татаренко, а також нападник Шаміль Рамазанов.

Воротарі:

Богдан Дьяченко ( Донбас), Сергій Гайдученко (без клубу). Третій запасний голкіпер - Віталій Власенко (ХК Кременчук).

Захисники:

Денис Петрухно ( Металург Нк, ВХЛ, Росія), Володимир Романенко ( Дунаря, Румунія), Кирило Жовнір, Пилип Матвієнко, Дмитро Ігнатенко (усі - Донбас), Всеволод Толстушко (ХК Кременчук), Кирило Катрич , Андрій Татаренко (обидва - без клубу).

Нападники:

Сергій Бабинець, Владислав Гаврик (обидва - Прешов, Словаччина), Микита Буценко, Дмитро Німенко (обидва - Прогим, Румунія), Андрій Міхнов ( Юність, Білорусь), Віталій Лялька, Віктор Захаров (обидва - Донбас), Севастьян Карпенко, Антон Бойков, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко (всі - ХК Кременчук), Шаміль Рамазанов (без клубу).

Головний тренер: Олександр Савицький

Генеральний менеджер: Сергій Мазур

Тренери: Павло Міхонік, Олег Шафаренко.

Нагадаємо, що суперниками синьо-жовтих на світовій першості будуть господарі турніру, а також збірні Японії, Румунії, Хорватії та Естонії.

Перший матч підопічні Савицького проведуть 22 квітня проти Румунії.

Нагадаємо, раніше українці провели два спаринги: спочатку збірна України поступилася Польщі 2:4, а потім - у напруженій боротьбі по булітах програла Угорщині.