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22.04.2018  11:59

Яскрава перемога збірної України на ЧС у Києві: українці усією командою прийшли на прес-конференцію, викликавши овації. ВІДЕО

 

Збірна України (U-18) здобула золота чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який 20 квітня завершився у Києві.

Після блискучої перемоги над Румунією та церемонії нагородження хокеїсти у повному складі разом із головним тренером Олегом Ігнатьєвим прийшли на прес-конференцію у Палаці спорту. 

На момент їхнього приходу у прес-центр арени відбувалися виступити президента ФХУ Анатолія Брезвіна, також виступали перед представниками ЗМІ і міністр молоді та спорту Ігор Жданов та віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко. 

Хокеїсти викликали овації у залі, примусивши підвестися із своїх місць і Кириленка, і Жданова. 

Пропонуємо вашій увазі відео цікавого та емоційного моменту. 

Завдяки перемозі українці здобули путівку у дивізіон 1А, де вони виступатимуть у наступному сезоні. 

Нагадаємо, що збірна України грала вирішальні матчі без двох лідерів, які отримали травми.





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