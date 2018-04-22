Яскрава перемога збірної України на ЧС у Києві: українці усією командою прийшли на прес-конференцію, викликавши овації. ВІДЕО
Збірна України (U-18) здобула золота чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який 20 квітня завершився у Києві.
Після блискучої перемоги над Румунією та церемонії нагородження хокеїсти у повному складі разом із головним тренером Олегом Ігнатьєвим прийшли на прес-конференцію у Палаці спорту.
На момент їхнього приходу у прес-центр арени відбувалися виступити президента ФХУ Анатолія Брезвіна, також виступали перед представниками ЗМІ і міністр молоді та спорту Ігор Жданов та віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко.
Хокеїсти викликали овації у залі, примусивши підвестися із своїх місць і Кириленка, і Жданова.
Пропонуємо вашій увазі відео цікавого та емоційного моменту.
Завдяки перемозі українці здобули путівку у дивізіон 1А, де вони виступатимуть у наступному сезоні.
Нагадаємо, що збірна України грала вирішальні матчі без двох лідерів, які отримали травми.
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