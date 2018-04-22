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22.04.2018  12:22

Україна - Румунія: прогноз букмекерів на стартовий матч синьо-жовтих на ЧС-2018

 Збірна України стартує на першості світу у дивізіоні 1В

22 квітня збірна України проведе перший матч на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В у литовському Каунасі.

Українська команда вважається букмекерами фаворитом протистояння з Румунією.

На перемогу підопічних Олександра Савицького можна поставити із коефіцієнтом 1,03, тоді як румуни котируються із показником 20. При цьому нічийний результат оцінюється із коефіцієнтом 12,5. 

При цьому букмекери вважають, що українцям по силах перемогти суперника із різницею у 5 шайб. 

Матч розпочнеться о 16:00. 

Додамо, що 20 квітня Олександр Савицький назвав склад збірної України на чемпіонат світу.

Нагадаємо, раніше українці перед ЧС провели два спаринги: спочатку збірна України поступилася Польщі 2:4, а потім - у напруженій боротьбі по булітах програла Угорщині.





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