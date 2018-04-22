Далі буде важче: проти кого збірна України (1A) гратиме у дивізіоні 1А

Збірна України перемогла на ЧС у Києві/ФХУ

Збірна України (U-18) на першості світу у дивізіоні 1В у Києві здобула золото та підвищилася у класі.

Наступного року талановита та самобутня команда гратиме у дивізіоні 1А, де рівень суперників буде вищим.

Так, вже точно відомо, що українці гратимуть проти Данії, Казахстану та Норвегії. Ще два суперника визначаться після завершення першості світу у топ-дивізіоні, який цими днями проходить у російських Магнітогорську та Челябінську.

На тих змаганнях на даний момент аутсайдерами є збірна Білорусі, Франції, Чехії та Швейцарії. Але ймовірно, що залишать топ-дивізіон білоруси та французи.

Нагадаємо, що гравець збірної України став найкращим нападником турніру.