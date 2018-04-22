Збірна України здобула першу за два роки перемогу на чемпіонатах світу, обігравши Румунію

Дмитро Німенко (ліворуч) відзначився закинутою шайбою/IIHF

Збірна України у стартовому поєдинку чемпіонату світу у дивізіоні 1В здолала Румунію 3:0.

Шайби в українській команді на свій рахунок записали Кирило Катрич, Дмитро Німенко, Микита Буценко.

Таким чином, українці здобули першу за два роки перемогу у рамках світової першості - востаннє синьо-жовті перемагали на цих змаганнях у 2016 році. Тоді, на чемпіонаті світу (дивізіон 1В) у хорватському Загребі Україна обіграла Велику Британію 2:1, а у 2017 році, коли ЧС у дивізіоні 1А приймав Київ, українці програли усі п'ять поєдинків.

Також важливо зазначити, що це перша перемога збірної України у сезоні-2017/18. Раніше у чотирьох товариських матчах (проти Казахстану, Угорщини та Польщі) українці програвали.

В іншому матчі Японія в овертаймі здолала Естонію 2:1. Господарі турніру у литовському Каунасі проведуть свій матч о 19:30 - їхнім суперником будуть хорвати.

Чемпіонат світу

Дивізіон 1В

Каунас, Литва

1-й тур

Румунія - Україна - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

0:1 - 13:52 Катрич (Німенко, Буценко)

0:2 - 28:52 Німенко (Бабинець)

0:3 - 38:49 Буценко (Бабинець, Толстушко)

Воротарі: Полц - Гайдученко

Кидки: 39 - 32

Штраф: 12 - 22.

Естонія - Японія - 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Хорватія - Литва

За цим посиланням можна переглянути склад збірної України на ЧС-2018.