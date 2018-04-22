Збірна України здобула першу за два роки перемогу на чемпіонатах світу, обігравши Румунію
|Дмитро Німенко (ліворуч) відзначився закинутою шайбою/IIHF
Збірна України у стартовому поєдинку чемпіонату світу у дивізіоні 1В здолала Румунію 3:0.
Шайби в українській команді на свій рахунок записали Кирило Катрич, Дмитро Німенко, Микита Буценко.
Таким чином, українці здобули першу за два роки перемогу у рамках світової першості - востаннє синьо-жовті перемагали на цих змаганнях у 2016 році. Тоді, на чемпіонаті світу (дивізіон 1В) у хорватському Загребі Україна обіграла Велику Британію 2:1, а у 2017 році, коли ЧС у дивізіоні 1А приймав Київ, українці програли усі п'ять поєдинків.
Також важливо зазначити, що це перша перемога збірної України у сезоні-2017/18. Раніше у чотирьох товариських матчах (проти Казахстану, Угорщини та Польщі) українці програвали.
В іншому матчі Японія в овертаймі здолала Естонію 2:1. Господарі турніру у литовському Каунасі проведуть свій матч о 19:30 - їхнім суперником будуть хорвати.
Чемпіонат світу
Дивізіон 1В
Каунас, Литва
1-й тур
Румунія - Україна - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
0:1 - 13:52 Катрич (Німенко, Буценко)
0:2 - 28:52 Німенко (Бабинець)
0:3 - 38:49 Буценко (Бабинець, Толстушко)
Воротарі: Полц - Гайдученко
Кидки: 39 - 32
Штраф: 12 - 22.
Естонія - Японія - 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Хорватія - Литва
За цим посиланням можна переглянути склад збірної України на ЧС-2018.
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