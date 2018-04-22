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22.04.2018  20:35

Воротар, який колись мріяв про Росію, дебютував за збірну України

 Сергій Гайдученко надійно провів матч проти румунів/IIHF

Матч збірної України проти Румунії у рамках 1-го туру чемпіонату світу у дивізіоні 1В (3:0) виявився історичним для одного з українських хокеїстів.

Так, дебютував за збірну України на чемпіонатах світу 28-річний голкіпер Сергій Гайдученко. У матч проти румунів досвідчений кіпер зробив 39 сейвів і був визнаний найкращим гравцем матчу. 

Зазначимо, що запрошення у національну збірну Гайдученко отримував ще у 2012 році, проте тоді він не погодився тоді грати у синьо-жовтому светрі, адже розраховував на виклик у Росію.  

Але так і не отримавши його, на декілька років був змушений забути про міжнародну кар'єру. 

Гайдученку навіть не допомогли виступи у російській КХЛ, де він грав спочатку за донецький Донбас (але врешті-решт програв конкуренцію голкіперам-легіонерам), а потім за новосибірську Сибір. 

Зазначимо, що Гайдученко є вихованцем київської школи Крижинка, проте у підлітковому переїхав у Ярославль, де продовжував виступи у системі Локомотива. Цікаво, що тоді одну із ключових ролей в у дитячій школі та юніорських командах ярославців відігравав український спеціаліст Анатолій Хоменко, який згодом очолив збірну України. Проте навіть він не зміг вмовити Гайдученка одягнути синьо-жовтий светр. 

У нинішньому ж сезоні Гайдученко взагалі опинився без клубу.  

Нагадаємо, що кольори збірної України захищає гравець російського Металурга з Новокузнецька Денис Петрухно





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