Збірна України програла Естонії в другому турі на ЧС-2018

На чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні ІВ розпочався другий ігровий день. У стартовому поєдинку зустрічалися команди України та Естонії.

Естонці, які вчора зуміли відібрати очко у потужної команди Японії, розпочали матч дуже вдало. Лаурі Лахесалу віддав пас від своїх воріт на чужу синю лінію на Андрія Макрова. Легендарний естонський хокеїст протягнув шайбу до наших воріт та віддав ювелірну передачу на Роберта Рообу, якому залишалося лише не схибити, пише ФХУ.

Швидка пропущена шайба надломила наших хокеїстів, які так і зуміли прийти до тями. А ось естонцям вдалося відзначитися ще одного разу. Вадим Васьонкін з гострого кута кинув у під ближню стійку, а Сергій Гайдученко не впорався із завданням. Як не намагалася наша команда відігратися, неточність у завершальній стадії та надійна гра Віллема-Хенріка Коітмаа не дозволили підопічним Олександра Савицького здобути позитивний результат.

Завтра на чемпіонаті світу вихідний день. А в середу на українську збірну очікує матч проти Хорватії.

Як відомо, напередодні наша команда виграла у Румунії.

Чемпіонат світу

Дивізіон 1В

Каунас, Литва

2-й тур

Україна - Естонія 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

0:1 - Рооба (Макров, Лаесалу) - 00:39

0:2 - Васьонкін (Кеттунен, Горностаєв) - 9:03