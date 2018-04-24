У збірній України знайшли виправдання провалу у матчі з Естонією

Віктор Захаров (праворуч, № 10) та Ко не спромоглися пробити естонського воротаря/IIHF

Українські хокеїсти занадто часто втрачали шайбу та погано діяли у зоні атаки.

Таку заяву зробив капітан збірної України, коментуючи несподівану поразку 0:2 від Естонії у рамках 2-го туру чемпіонату світу у дивізіоні 1В.

"Дуже сподівалися на цю гру і звісно перемогу у ній, тому ми дуже розчаровані. Пропустили швидку шайбу, а потім так і не спромоглися відійти від цього. Треба було закинути шайбу "із м'ясом", проте не вдалося. Перемогти суперника із нулем голів - неможливо. Але завтра у нас вихідний, тож спробуємо використати одне тренування для поліпшення командних дій", - сказав Захаров після гри.

"Що завадило перемогти? Думаю, ми погано переміщували шайбу у зоні атаки, занадто багато грали у кутах та біля бортів та не використовували кидки захисників від синьої лінії. Також, що дуже здивувало, допустили багато втрат. Що ж, тепер нічого не залишається, як здобувати перемоги у трьох наступних матчах", - цитує нападника офіційний сайт IIHF.

Нагадаємо, що українці вперше в історії програли Естонії на чемпіонатах світу.

Цікаво, що до старту чемпіонату світу у Каунасі головний тренер збірної України Олександр Савицький розповів, що його команда буде діяти активно у стартових поєдинках першості.

Як відомо, у 1-му турі збірна України здолала Румунію.