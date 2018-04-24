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24.04.2018  21:34

Капітан Донбасу поїде грати в Нову Зеландію

Віктор Захаров

Капітан Донбасу і збірної України Віктор Захаров вирішив набути унікального досвіду і пограти в хокейному чемпіонаті Нової Зеландії.

Клуб Ред Девілз оголосив про підписання контракту з 24-річним форвардом.

Ініціатором появи Захарова в команді став головний тренер "червоних дияволів" Анатолій Хорозов. жає український фахівець.

Додамо, що в чемпіонаті Нової Зеландії з хокею беруть участь п'ять команд, а сам турнір стартує 26 травня і завершиться 5 серпня, пише terrikon.com.

Раніше повідомлялося, що воротар який колись мріяв про Росію, дебютував за збірну України.





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