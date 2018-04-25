Україна поступилася Хорватії на ЧС-2018

В третьому турі ЧС-2018 у Литві збірна України поступилася команді Хорватії.

Таким чином наша команда опинилася на передостанньому місці в групі разом з хорватами і тепер буде боротися за виживання.

Як відомо, раніше збірна України програла Естонії у 2-му турі. А на старті турніру команда виграла у Румунії.

Чемпіонат світу

Дивізіон 1В

Каунас, Литва

3-й тур

Україна - Хорватія 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)

0:1 - Янкович (Сензель, Благус) 4:36

0:2 - Заноскі 11:51 ГМ

0:3 - Канаєт (Тадич) - 13:06

1:3 - Катрич (Буценко, Бабинець) - 46:56

2:3 - Німенко (Міхньов, Ігнатенко) - 53:00

2:4 - Ведлін 59:58