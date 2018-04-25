Провал збірної України на ЧС-2018: синьо-жовті пообіцяли реабілітуватися у матчах, що залишилися

Українці несподівано поступилися хорватам/IIHF

Українським хокеїстам соромно за поразки дві поразки на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В у литовському Каунасі.

Поступившись Естонії 0:2 у другому турі та Хорватії із рахунком 2:4 у матчі 3-го туру, українці оновили список команд, яким програвала синьо-жовта команда за всю історію виступів на чемпіонатах світу з 1992 року.

Тож уся команда Олександра Савицького наразі перебуває у гнітючому стані, вважаючи ці дві поразки - ударом нижче поясу. Про це нам повідомило джерело у збірній Україні.

Проте українці обіцяють дати бій Литві та Японії у двох останніх матчах та хоча б якось реабілітуватися перед вболівальниками.

Цікаво, що литовці продемонстрували 100-відсотковий результат та після трьох матчів йдуть першими із 9 очками. 25 квітня місцева збірна, підсилена колишній лідером Росії Даріусом Каспарайтісом та ще одним НХЛівцем Дайнюсом Зубрусом, розгромила японців 6:1.

Українці ж йдуть на 5-му місці.

Додамо, що проти Литви синьо-жовті зіграють 26 квітня о 19:30, а проти японців - 28 квітня о 16:00.

Раніше несподівану поразку Хорватії спробував пояснити асистент головного тренера Олег Шафаренко.