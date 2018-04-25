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25.04.2018  22:57

Провал збірної України на ЧС-2018: синьо-жовті пообіцяли реабілітуватися у матчах, що залишилися

 Українці несподівано поступилися хорватам/IIHF

Українським хокеїстам соромно за поразки дві поразки на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В у литовському Каунасі. 

Поступившись Естонії 0:2 у другому турі та Хорватії із рахунком 2:4 у матчі 3-го туру, українці оновили список команд, яким програвала синьо-жовта команда за всю історію виступів на чемпіонатах світу з 1992 року. 

Тож уся команда Олександра Савицького наразі перебуває у гнітючому стані, вважаючи ці дві поразки - ударом нижче поясу. Про це нам повідомило джерело у збірній Україні. 

Проте українці обіцяють дати бій Литві та Японії у двох останніх матчах та хоча б якось реабілітуватися перед вболівальниками. 

Цікаво, що литовці продемонстрували 100-відсотковий результат та після трьох матчів йдуть першими із 9 очками. 25 квітня місцева збірна, підсилена колишній лідером Росії Даріусом Каспарайтісом та ще одним НХЛівцем Дайнюсом Зубрусом, розгромила японців 6:1. 

Українці ж йдуть на 5-му місці. 

Додамо, що проти Литви синьо-жовті зіграють 26 квітня о 19:30, а проти японців - 28 квітня о 16:00. 

Раніше несподівану поразку Хорватії спробував пояснити асистент головного тренера Олег Шафаренко.





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