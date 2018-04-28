Як збірна України пропустила 7 шайб від японців на ЧС-2018. ВІДЕО

Збірна України пропустила 7 шайб від японців/IIHF

Збірна України в останному матчі на чемпіоні світу в дивізіоні 1В у литовському Каунасі не змогла порадувати вболівальників.

Українці розгромно поступилися японцям 1:7 і фінішували на 4-му місці.

Єдину шайбу у команді Олександра Савицького забив Андрій Міхнов.

Зазначимо, що 6 шайб від Японії пропустив Богдан Дяченко, а одну - Сергій Гайдученко.

Нагадаємо, у 4-му турі українці здобули одне очко, програвши в овертаймі Литві.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.