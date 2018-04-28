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28.04.2018  19:29

Як збірна України пропустила 7 шайб від японців на ЧС-2018. ВІДЕО

 Збірна України пропустила 7 шайб від японців/IIHF

Збірна України в останному матчі на чемпіоні світу в дивізіоні 1В у литовському Каунасі не змогла порадувати вболівальників.

Українці розгромно поступилися японцям 1:7 і фінішували на 4-му місці. 

Єдину шайбу у команді Олександра Савицького забив Андрій Міхнов. 

Зазначимо, що 6 шайб від Японії пропустив Богдан Дяченко, а одну - Сергій Гайдученко. 

Нагадаємо, у 4-му турі українці здобули одне очко, програвши в овертаймі Литві.  

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.





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