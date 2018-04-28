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207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 19:29
Як збірна України пропустила 7 шайб від японців на ЧС-2018. ВІДЕО
|Збірна України пропустила 7 шайб від японців/IIHF
Збірна України в останному матчі на чемпіоні світу в дивізіоні 1В у литовському Каунасі не змогла порадувати вболівальників.
Українці розгромно поступилися японцям 1:7 і фінішували на 4-му місці.
Єдину шайбу у команді Олександра Савицького забив Андрій Міхнов.
Зазначимо, що 6 шайб від Японії пропустив Богдан Дяченко, а одну - Сергій Гайдученко.
Нагадаємо, у 4-му турі українці здобули одне очко, програвши в овертаймі Литві.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.
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