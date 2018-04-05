Гравця, що виступає за російський клуб, викликали у збірну України

Денис Петрухно/ХК Донбас

Збірна України розпочала підготовку до чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який відбудеться з 22 по 28 квітня у литовському Каунасі.

На тренувальний збір у Броварах під Києвом прибуло вже 25 хокеїстів, які готуватимуться під керівництвом керманича Олександра Савицького.

Згодом до команди приєднається ще декілька хокеїстів, які виступають у Європі та за океаном.

Також у команді перебуває один гравець, який виступає в Росії - захисник новокузнецького Металурга. Цікаво, що на зборах задіяно і воротаря Сергія Гайдученка, який колись виступав у декількох російских клубах, хотів прийняти громадянство РФ і сподівався на виклик у збірну Росії.

Воротарі: Богдан Дьяченко ( Донбас), Віталій Власенко (ХК Кременчук), Сергій Гайдученко (без клубу).

Захисники: Денис Петрухно ( Металлург Нк., ВХЛ, Росія), Володимир Романенко ( Дунаря, Румунія), Кирило Жовнір, Філіп Матвієнко, Дмитро Ігнатенко, Станіслав Ордінській (всі - Донбас), Всеволод Толстушко (ХК Кременчук), Кирило Катрич, Андрій Татаренко (обидвоє - без клубу).

Нападники: Сергій Бабинець, Владислав Гаврік (обидвоє - Прешов, Словаччина), Дмитро Щербаков ( Автоматика, Польща), Віталій Лялька, Іван Савченко, Віктор Захаров, Андрій Деніскін (всі - Донбас), Севастян Карпенко, Антон Бойков, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко (всі - ХК Кременчук), Володимир Чердак (МХК Динамо), Шаміль Рамазанов (без клубу)

Головний тренер: Олександр Савицький

Тренер: Павло Міхонік.

Нагадаємо, востаннє збірна України збиралася у грудні 2017 року, коли двічі програла Казахстану у спарингах.