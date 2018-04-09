Збірна України вшанувала пам'ять загиблих у жахливій ДТП канадських хокеїстів. ВІДЕО

У жахливому зіткненні автобуса та вантажівки загинуло 15 осіб

Гравці збірної України вшанували пам'ять загиблих у жахливій ДТП хокеїстів юніорської команди із Канади.

Акція відбулася під посольством Канади в України у Києві - українські хокеїсти разом із тренерським штабом поклали квіти до будівлі.

Нагадаємо, ДТП сталася під час поїздки команди Гумбольдт Бронкос на календарну гру першості ліги SJHL - автобус зіштовхнувся із вантажівкою на перехресті.

Усього в автобусі було 28 осіб - 14 загинуло, а інших доставили до лікарні. При цьому напередодні помер ще один учасник ДТП. Вік гравців команди становив від 16 до 21 року. Причини трагедії ще з'ясовуються.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив співчуття близьким та родичам загиблих і постраждалих.