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225 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 16:38
Збірна України вшанувала пам'ять загиблих у жахливій ДТП канадських хокеїстів. ВІДЕО
|У жахливому зіткненні автобуса та вантажівки загинуло 15 осіб
Гравці збірної України вшанували пам'ять загиблих у жахливій ДТП хокеїстів юніорської команди із Канади.
Акція відбулася під посольством Канади в України у Києві - українські хокеїсти разом із тренерським штабом поклали квіти до будівлі.
Нагадаємо, ДТП сталася під час поїздки команди Гумбольдт Бронкос на календарну гру першості ліги SJHL - автобус зіштовхнувся із вантажівкою на перехресті.
Усього в автобусі було 28 осіб - 14 загинуло, а інших доставили до лікарні. При цьому напередодні помер ще один учасник ДТП. Вік гравців команди становив від 16 до 21 року. Причини трагедії ще з'ясовуються.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив співчуття близьким та родичам загиблих і постраждалих.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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