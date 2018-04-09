Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
225 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.04.2018  16:38

Збірна України вшанувала пам'ять загиблих у жахливій ДТП канадських хокеїстів. ВІДЕО

 У жахливому зіткненні автобуса та вантажівки загинуло 15 осіб

Гравці збірної України вшанували пам'ять загиблих у жахливій ДТП хокеїстів юніорської команди із Канади.

Акція відбулася під посольством Канади в України у Києві - українські хокеїсти разом із тренерським штабом поклали квіти до будівлі. 

Нагадаємо, ДТП сталася під час поїздки команди Гумбольдт Бронкос на календарну гру першості ліги SJHL - автобус зіштовхнувся із вантажівкою на перехресті. 

Усього в автобусі було 28 осіб - 14 загинуло, а інших доставили до лікарні. При цьому напередодні помер ще один учасник ДТП. Вік гравців команди становив від 16 до 21 року. Причини трагедії ще з'ясовуються.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив співчуття близьким та родичам загиблих і постраждалих.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
17:11
Футбол. Це сором: Леоненко розкритикував дії нападника Динамо
16:46
Футбол. Шевченко проведе жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів
16:38
Хокей. Збірна України вшанувала пам'ять загиблих у жахливій ДТП канадських хокеїстів. ВІДЕО
16:16
Футбол. Президент Зорі зробив заяву щодо фінансування команди
15:59
Футбол. Карпати перемогли Зірку у заключному матчі 26-го туру УПЛ
15:45
Футбол. Збірну Японії вперше з 2010 року очолив місцевий спеціаліст
15:21
Футбол. У Шахтарі порівняли команди Луческу та Фонсеки
14:59
Футбол. Це неподобство! Легендарний французький актор розкритикував марнотратство ПСЖ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2017

Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
У фінальній серії "пінгвіни" здолали Нешвілл 4:2.
ЧС-2017. Канада - Швеція 1:1 (0:2 бул). Фінал імені Генріка Лундквіста
ЧС-2017. Дивізіон I. Група A. Україна - Австрія 0:1. Відступати вже нікуди
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!