Збірна України на ЧС-2018 показала найгірший результат у своїй історії

Збірна України провалилася на ЧС-2018

Збірна України на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В показала найгірший результат за всю історію виступів на світових першостях.

У литовському Каунасі підопічні Олександра Савицького зайняли четверте місце, пропустивши вперед одразу три команди, які випереджала у світовому рейтингу IIHF до старту першості, пише XSport.

Зазначимо, що раніше українці хоч і займали нижчі місця на декількох ЧС, проте це було або у вищому дивізіоні у компанії найсильніших збірних світу, або у дивізіоні 1А, коли їхніми суперниками були або приблизно однакові за рівнем команди, або трохи сильніші.

Додамо, що у Литві синьо-жовті вперше в історії програла Хорватії та Естонії, а також вдруге - Литві. Також збірна України разом з естонцями зайняла останнє місце за кількістю закинутих шайб - 10.

Раніше повідомлялося, що відомий воротар та боєць АТО Микола Ворошнов жорстко висловився щодо провалу збірної України.

Також визначилися суперники українців по чемпіонату світу у 2019 році.