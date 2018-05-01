Збірна України на ЧС-2018 показала найгірший результат у своїй історії
|Збірна України провалилася на ЧС-2018
Збірна України на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В показала найгірший результат за всю історію виступів на світових першостях.
У литовському Каунасі підопічні Олександра Савицького зайняли четверте місце, пропустивши вперед одразу три команди, які випереджала у світовому рейтингу IIHF до старту першості, пише XSport.
Зазначимо, що раніше українці хоч і займали нижчі місця на декількох ЧС, проте це було або у вищому дивізіоні у компанії найсильніших збірних світу, або у дивізіоні 1А, коли їхніми суперниками були або приблизно однакові за рівнем команди, або трохи сильніші.
Додамо, що у Литві синьо-жовті вперше в історії програла Хорватії та Естонії, а також вдруге - Литві. Також збірна України разом з естонцями зайняла останнє місце за кількістю закинутих шайб - 10.
Раніше повідомлялося, що відомий воротар та боєць АТО Микола Ворошнов жорстко висловився щодо провалу збірної України.
Також визначилися суперники українців по чемпіонату світу у 2019 році.
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