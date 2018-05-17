Росія - Канада: онлайн відеотрансляція суперматчу 1/4 фіналу ЧС-2018

17 травня у данському Копенгагені відбудеться матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 між збірними Росії та Канади.

Одне із найочікуваніших протистоянь у світовому хокеї розпочнеться о 17:15.

Матч можна переглянути на Чемпіоні.

Нагадаємо, що на стадії групового турніру ЧС-2018 Росія фінішувала другою у групі А, тоді як канадці зайняли третє місце у октеті В.

В інших матчах чвертьфінальної стадії зіграють США - Чехія, Швеція - Латвія та Фінляндія - Швейцарія. Усі поєдинки відбудуться 17 травня.

Нагадаємо, збірна України зайняла 4-е місце на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В.

Також стало відомо, що у наступному сезоні у топ-дивізіоні гратимуть Велика Британія та Італія.