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470 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 14:55
Росія - Канада: онлайн відеотрансляція суперматчу 1/4 фіналу ЧС-2018
17 травня у данському Копенгагені відбудеться матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 між збірними Росії та Канади.
Одне із найочікуваніших протистоянь у світовому хокеї розпочнеться о 17:15.
Матч можна переглянути на Чемпіоні.
Нагадаємо, що на стадії групового турніру ЧС-2018 Росія фінішувала другою у групі А, тоді як канадці зайняли третє місце у октеті В.
В інших матчах чвертьфінальної стадії зіграють США - Чехія, Швеція - Латвія та Фінляндія - Швейцарія. Усі поєдинки відбудуться 17 травня.
Нагадаємо, збірна України зайняла 4-е місце на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В.
Також стало відомо, що у наступному сезоні у топ-дивізіоні гратимуть Велика Британія та Італія.
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