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17.05.2018  20:43

Канада перемогла Росію в драматичному чвертфіналі, США здолали Чехію. Матчі 1/4 фіналу ЧС-2018

Канада - Росія

У суперпринциповому чветрфіналі на ЧС збірна Канади в драматичній грі здолала в овертаймі Росію.

Кленові листя вигравали 2:0, але росіянам вдолося зрівняти рахунок після чого розпочалися гойдалки.

Після 60-ти хвилин ігрового часу табло зафіксувало рахунок 4:4.

Переможну шайбу в більшості на 5-й хвилині овертайму закинув форвард Баффало Райан О'Райлі.

У іншому чвертфіналі Спрлучені штати перемогли Чехію 3:2.

Чемпіонат світу-2018

Копенгаген, Гернінг (Данія). 

1/4 фіналу

Росія – Канада – 4:5 (0:1, 2:1, 2:2)

0:1 – 4 Парайко (Еберле, Макдевід)
0:2 – 31 Нюджент-Гопкінс (Парайко, Макдевід)
1:2 – 32 Міхєєв (Зайцев, Анісімов)
2:2 – 37 Барабанов (Дадонов)
2:3 – 47 Терріс (Шварц, Шварц)
3:3 – 48 Андронов (Сошников, Зайцев)
3:4 – 52 Дюбуа (Джост)
4:4 – 54 Анісімов (Зайцев, Грігоренко)
4:5 – 64 О′Райллі (Екблад, Макдевід)

США – Чехія – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

1:0 – 10 Кейн (Райан)
2:0 – 12 Еткінсон (Годро, Боніно)
2:1 – 24 Ржепик (Гудас, Факса)
2:2 – 30 Нечас (Гронек, Пастрняк)
3:2 – 46 Кейн (Райан)

Суперники північноамериканських збірних у півфіналах визначаться пізніше в матчах Фінляндія - Швейцарія та Швеція - Латвія.





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