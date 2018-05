Канада перемогла Росію в драматичному чвертфіналі, США здолали Чехію. Матчі 1/4 фіналу ЧС-2018

У суперпринциповому чветрфіналі на ЧС збірна Канади в драматичній грі здолала в овертаймі Росію.

Кленові листя вигравали 2:0, але росіянам вдолося зрівняти рахунок після чого розпочалися гойдалки.

Після 60-ти хвилин ігрового часу табло зафіксувало рахунок 4:4.

Переможну шайбу в більшості на 5-й хвилині овертайму закинув форвард Баффало Райан О'Райлі.

#RUSvsCAN ICYMI: Ryan O'Reilly and @HC_men take advantage of the PP in overtime and pick up the win over @russiahockey! CANADA is going to the semifinals! #IIHFWorlds pic.twitter.com/FiMNZ4jgsz