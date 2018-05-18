Стало відомо, де збірна України гратиме на чемпіонаті світу у 2019 році
|Tondiraba Ice Hall у Талліні
Чемпіонат світу у дивізіоні 1В відбудеться у столиці Естонії Талліні.
Про це стало відомо після завершення щорічного Конгресу Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) у Копенгагені.
Змагання, де виступатиме збірна України буде проведено на льодовій арені Тондіраба.
Дати проведення першості поки не відомі, скоріше за все це буде середина квітня.
Нагадаємо, суперниками українців будуть збірні Польщі, Японії, Румунії, Недерландів та господарі турніру.
Як відомо, збірна України зайняла 4-е місце на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В.
Також стало відомо, що у наступному сезоні у топ-дивізіоні гратимуть Велика Британія та Італія. Першість світу серед еліти відбудеться у Словаччині.
Також в ІІХФ повідомили, що чемпіонат світу у дивізіоні 1А пройде в Астані (Казахстан).
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