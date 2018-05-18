Назване місце, де гратиме юніорська збірна України після блискучої перемоги на ЧС-2018 у Києві

Збірна України виграла першість світу у Києві/IIHF

Юніорська збірна України (до 18 років) виступатиме на чемпіонаті світу у дивізіоні 1А у французькому Греноблі.

Про це стало відомо після завершення щорічного Конгресу Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) у Копенгагені.

Суперниками українців, які здобули путівку у другий за рівнем чемпіонат юніорського хокею завдяки чудовій перемозі на ЧС-2018 у Києві, будуть господарі змагань, а також Німеччина, Норвегія, Данія та Казахстан.

Раніше стало відомо, що національна збірна України зіграє на ЧС-2019 у столиці Естонії.