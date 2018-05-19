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193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 07:05
Молодіжний чемпіонат світу для збірної України відбудеться у Польщі
|Українська молодіжка гратиме проти Словенії на першості світу у грудні/IIHF
Молодіжний чемпіонат світу у дивізіоні 1В у сезоні-2018/19 (вік гравців до 20 років) відбудеться у польському місті Тихи.
Про це стало відомо після завершення щорічного Конгресу Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) у Копенгагені
Першість буде проведено у грудні 2018 року.
Суперниками українців будуть господарі турніру, а також збірні Італії, Словенії, Японії та Угорщини.
Нагадаємо, збірна України U-20 фінішувала четвертою на чемпіонаті світу у грудні 2017 року.
Раніше стало відомо, що юніорський чемпіонат світу у сезоні-2017/18 у дивізіоні 1А відбудеться у Франції.
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