Молодіжний чемпіонат світу для збірної України відбудеться у Польщі

Українська молодіжка гратиме проти Словенії на першості світу у грудні/IIHF

Молодіжний чемпіонат світу у дивізіоні 1В у сезоні-2018/19 (вік гравців до 20 років) відбудеться у польському місті Тихи.

Про це стало відомо після завершення щорічного Конгресу Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) у Копенгагені

Першість буде проведено у грудні 2018 року.

Суперниками українців будуть господарі турніру, а також збірні Італії, Словенії, Японії та Угорщини.

Нагадаємо, збірна України U-20 фінішувала четвертою на чемпіонаті світу у грудні 2017 року.

Раніше стало відомо, що юніорський чемпіонат світу у сезоні-2017/18 у дивізіоні 1А відбудеться у Франції.