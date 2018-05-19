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19.05.2018  07:05

Молодіжний чемпіонат світу для збірної України відбудеться у Польщі

 Українська молодіжка гратиме проти Словенії на першості світу у грудні/IIHF

Молодіжний чемпіонат світу у дивізіоні 1В у сезоні-2018/19 (вік гравців до 20 років) відбудеться у польському місті Тихи. 

Про це стало відомо після завершення щорічного Конгресу Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) у Копенгагені

Першість буде проведено у грудні 2018 року. 

Суперниками українців будуть господарі турніру, а також збірні Італії, Словенії, Японії та Угорщини. 

Нагадаємо, збірна України U-20 фінішувала четвертою на чемпіонаті світу у грудні 2017 року.

Раніше стало відомо, що юніорський чемпіонат світу у сезоні-2017/18 у дивізіоні 1А відбудеться у Франції.





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