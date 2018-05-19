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157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.05.2018 19:35
Швеція розгромила США, Канада проти Швейцарії. Матчі 1/2 фіналу ЧС-2018
19 травня у Данії відбуваються матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу у топ-дивізіоні.
Так, Швеція розгромила США 6:0 і тепер зіграє у матчі за золото.
Гра відбудеться 20 травня о 21:15.
Суперник шведів визначиться у другому поєдинку 1/2 фіналу, в якому зійдуться канадці та швейцарці.
Нагадаємо, раніше на стадії 1/4 фіналу Канада обіграла у важкому матчі Росію.
Чемпіонат світу-2018
Топ-дивізіон, плей-офф
1/2 фіналу
19 травня
Швеція - США - 6:0
Канада - Швейцарія - 20:15.
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