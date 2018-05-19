Швеція розгромила США, Канада проти Швейцарії. Матчі 1/2 фіналу ЧС-2018

19 травня у Данії відбуваються матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу у топ-дивізіоні.

Так, Швеція розгромила США 6:0 і тепер зіграє у матчі за золото.

Гра відбудеться 20 травня о 21:15.

Суперник шведів визначиться у другому поєдинку 1/2 фіналу, в якому зійдуться канадці та швейцарці.

Нагадаємо, раніше на стадії 1/4 фіналу Канада обіграла у важкому матчі Росію.

Чемпіонат світу-2018

Топ-дивізіон, плей-офф

1/2 фіналу

19 травня

Швеція - США - 6:0

Канада - Швейцарія - 20:15.