Сполучені Штати розгромили Канаду та завоювали бронзові нагороди ЧС-2018

Збірна США у матчі за третє місце перемогла збірну Канаду з рахунком 4:1 та здобула бронзові нагороди чемпіонату світу.

Після другого періоду рахунок на табло був рівний - 1:1.

А ось у третій двадцятихвилинці американці закинули три шайби, дві з яких у пусті ворота після того як кленові листя змінили воротаря на шостого польового гравця.

США – Канада – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

1:0 – 26 Крайдер (Ларкін, Дебрінкат)

1:1 – 38 Власік (Терріс, Хорват)

2:1 – 53 Боніно (Кейн)

3:1 – 57 Лі (Макевой), ПВ

4:1 – 58 Крайдер (), ПВ

FINAL | #TeamUSA takes bronze at the 2018 IIHF Men’s World Championship! #2018MWC



Recap to follow: https://t.co/KdocM706Xu pic.twitter.com/UQypnYjrlr