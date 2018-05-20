Сполучені Штати розгромили Канаду та завоювали бронзові нагороди ЧС-2018
|IIHF
Збірна США у матчі за третє місце перемогла збірну Канаду з рахунком 4:1 та здобула бронзові нагороди чемпіонату світу.
Після другого періоду рахунок на табло був рівний - 1:1.
А ось у третій двадцятихвилинці американці закинули три шайби, дві з яких у пусті ворота після того як кленові листя змінили воротаря на шостого польового гравця.
США – Канада – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
1:0 – 26 Крайдер (Ларкін, Дебрінкат)
1:1 – 38 Власік (Терріс, Хорват)
2:1 – 53 Боніно (Кейн)
3:1 – 57 Лі (Макевой), ПВ
4:1 – 58 Крайдер (), ПВ
FINAL | #TeamUSA takes bronze at the 2018 IIHF Men’s World Championship! #2018MWC— USA Hockey (@usahockey) 20 травня 2018 р.
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Нагадаємо, що в фіналі світової першості зіграють Швеція та Швейцарія.
Початок фіналу о 21:15 за київським часом.
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