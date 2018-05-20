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20.05.2018  19:29

Сполучені Штати розгромили Канаду та завоювали бронзові нагороди ЧС-2018

IIHF

Збірна США у матчі за третє місце перемогла збірну Канаду з рахунком 4:1 та здобула бронзові нагороди чемпіонату світу.

Після другого періоду рахунок на табло був рівний - 1:1.

А ось у третій двадцятихвилинці американці закинули три шайби, дві з яких у пусті ворота після того як кленові листя змінили воротаря на шостого польового гравця.

США – Канада – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

1:0 – 26 Крайдер (Ларкін, Дебрінкат)
1:1 – 38 Власік (Терріс, Хорват)
2:1 – 53 Боніно (Кейн)
3:1 – 57 Лі (Макевой), ПВ
4:1 – 58 Крайдер (), ПВ

Нагадаємо, що в фіналі світової першості зіграють Швеція та Швейцарія. 

Початок фіналу о 21:15 за київським часом.





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