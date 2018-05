Швеція в наддраматичному матчі здобула золото ЧС-2018

Збірна Швеції, перемігши швейцарців, виграла золоті нагороди ЧС.

Основний і додатковий час переможця не виявив (2:2).

У серії післяматчевих булітів сильнишими виявилися хокеїсти тре-крунор (3:2).

Чемпіонат світу-2018

Фінал

20 травня

Швеция – Швейцария – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 16 Нідеррайтер (Фіала, Йосі)

1:1 – 17 Нюквіст (Екхольм)

1:2 – 23 Майер (Йосі, Корві)

2:2 – 34 Зібанежад (Екман-Ларссон)

Воротарі: Нільссон 25/27 – Дженоні 35/37.

Hugs all around for @Trekronorse!!! #IIHFWorlds pic.twitter.com/SCHGknQFj7