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114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 00:46
Швеція в наддраматичному матчі здобула золото ЧС-2018
|Збірна Швеції - чемпіон світу 2018 року
Збірна Швеції, перемігши швейцарців, виграла золоті нагороди ЧС.
Основний і додатковий час переможця не виявив (2:2).
У серії післяматчевих булітів сильнишими виявилися хокеїсти тре-крунор (3:2).
Чемпіонат світу-2018
Фінал
20 травня
Швеция – Швейцария – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
0:1 – 16 Нідеррайтер (Фіала, Йосі)
1:1 – 17 Нюквіст (Екхольм)
1:2 – 23 Майер (Йосі, Корві)
2:2 – 34 Зібанежад (Екман-Ларссон)
Воротарі: Нільссон 25/27 – Дженоні 35/37.
Hugs all around for @Trekronorse!!! #IIHFWorlds pic.twitter.com/SCHGknQFj7— IIHF (@IIHFHockey) 20 травня 2018 р.
Нагадаємо, що раніше бронзові нагороді світової першості вибороли хокеїсти США,
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