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21.05.2018  00:46

Швеція в наддраматичному матчі здобула золото ЧС-2018

Збірна Швеції - чемпіон світу 2018 року

Збірна Швеції, перемігши швейцарців, виграла золоті нагороди ЧС.

Основний і додатковий час переможця не виявив (2:2).

У серії післяматчевих булітів сильнишими виявилися хокеїсти тре-крунор (3:2).

Чемпіонат світу-2018

Фінал

20 травня

Швеция – Швейцария – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 16 Нідеррайтер (Фіала, Йосі)
1:1 – 17 Нюквіст (Екхольм)
1:2 – 23 Майер (Йосі, Корві)
2:2 – 34 Зібанежад (Екман-Ларссон)
Воротарі: Нільссон 25/27 – Дженоні 35/37.

Нагадаємо, що раніше бронзові нагороді світової першості вибороли хокеїсти США,





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