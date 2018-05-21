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21.05.2018  11:36

Збірна України опустилася на 24-е місце в рейтингу IIHF

 

Міжнародна федерація хокею представила оновлений рейтинг збірних.

Четвертий рік поспіль на першому місці в рейтингу йде збірна Канади, Швеція піднялася на друге місце після перемоги на ЧС-2018, випередивши збірну Росії.

Збірна України посіла 4-е місце на ЧС-2018 в дивізіоні 1В і опустилася на одну сходинку.

Рейтингу IIHF:

1. Канада - 3990
2. Швеція - 3945
3. Росія - 3930
4. США - 3765
5. Фінляндія - 3765
6. Чехія - 3690
7. Швейцарія - 3590
8. Німеччина - 3575
9. Норвегія - 3270
10. Словаччина - 3245

...

24. Україна - 2340





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