Збірна України опустилася на 24-е місце в рейтингу IIHF

Міжнародна федерація хокею представила оновлений рейтинг збірних.

Четвертий рік поспіль на першому місці в рейтингу йде збірна Канади, Швеція піднялася на друге місце після перемоги на ЧС-2018, випередивши збірну Росії.

Збірна України посіла 4-е місце на ЧС-2018 в дивізіоні 1В і опустилася на одну сходинку.

Рейтингу IIHF:

1. Канада - 3990

2. Швеція - 3945

3. Росія - 3930

4. США - 3765

5. Фінляндія - 3765

6. Чехія - 3690

7. Швейцарія - 3590

8. Німеччина - 3575

9. Норвегія - 3270

10. Словаччина - 3245

...

24. Україна - 2340