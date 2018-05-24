Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Хокей
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
48 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.05.2018  14:15

Клуби розпочали подачу заявок на участь у першості УХЛ-2018/19

 ХК Кременчук подав заявку на участь у першості УХЛ

Українська хокейна ліга приймає заявки на участь у першості у сезоні-2018/19.

Так, стало відомо, що вже два клуби офійційно оголосили про наміри брати участь у змаганнях.

Мова йде про білоцерківський Білий Барс та ХК Кременчук. 

Як пише прес-служба УХЛ, для участі у новому чемпіонаті необхідно до 31 травня відправити гарантійний лист з наміром про участь, виконати всі фінансові і технічні умови і підписати договір. 

Нагадаємо, у минулому сезоні у першості було задіяно шість клубів - окрім команд з Київщини та Полтавщини у ньому брали участь Донбас (Донецьк), Динамо (Харків), Броварські Вовки (Бровари) та Галицькі Леви (Новояворівськ).

Як відомо, Донбас обіграв у фіналі Кременчук та став чемпіоном України.





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
14:39
Теніс. Костюк відреагувала на прикру невдачу на Ролан Гаррос. ФОТО
14:15
Хокей. Клуби розпочали подачу заявок на участь у першості УХЛ-2018/19
13:56
Бокс. Усик - Гассієв: названо міста, де може відбутися супербій
13:16
Футбол. Срна про перехід в ПАОК: Я ні з ким нічого не підписував
13:04
Футбол. Легендарний німець може стати спортивним директором Челсі
12:52
Теніс. Костюк завершила свій виступ на Ролан Гаррос
12:38
Футбол. Півзахисник збірної України зацікавив міланський клуб
12:17
Футбол. Ето'О може продовжити кар'єру в Італії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2017

Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
У фінальній серії "пінгвіни" здолали Нешвілл 4:2.
ЧС-2017. Канада - Швеція 1:1 (0:2 бул). Фінал імені Генріка Лундквіста
ЧС-2017. Дивізіон I. Група A. Україна - Австрія 0:1. Відступати вже нікуди
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!