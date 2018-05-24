Клуби розпочали подачу заявок на участь у першості УХЛ-2018/19

ХК Кременчук подав заявку на участь у першості УХЛ

Українська хокейна ліга приймає заявки на участь у першості у сезоні-2018/19.

Так, стало відомо, що вже два клуби офійційно оголосили про наміри брати участь у змаганнях.

Мова йде про білоцерківський Білий Барс та ХК Кременчук.

Як пише прес-служба УХЛ, для участі у новому чемпіонаті необхідно до 31 травня відправити гарантійний лист з наміром про участь, виконати всі фінансові і технічні умови і підписати договір.

Нагадаємо, у минулому сезоні у першості було задіяно шість клубів - окрім команд з Київщини та Полтавщини у ньому брали участь Донбас (Донецьк), Динамо (Харків), Броварські Вовки (Бровари) та Галицькі Леви (Новояворівськ).

Як відомо, Донбас обіграв у фіналі Кременчук та став чемпіоном України.