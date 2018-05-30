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30.05.2018  09:44

Російський журналіст: Якщо Овєчкін завтра помре, світ стане краще

Алєксандр Овєчкін

Колишній журналіст "Спорт-Експрес" Слава Маламуд жорстко розкритикував політичні погляди хокеїста Вашингтон Алєксандра Овєчкіна.

"Якщо Овєчкін завтра помре, світ стане краще. Це стосується всіх прихильників Путіна. Я більше не збираюся робити відмінностей або бути тонким. *** його і всіх таких ", - написав Маламуд.

Пізніше твіт з образою був видалений, але з'явився інший, в якому журналіст поділився думкою про політичні погляди Овечкіна.

"Чому Овєчкін так підтримує Путіна? Комбінація факторів. Йому подобається та увага, з якою до нього ставиться Путін. Він щиро підтримує політику Путіна - анексію Криму, війну в Україні і антигейські закони.

Він переповнений російською пропагандою, ототожнює "царя" з "Батьківщиною". Ось це все ", - цитує Маламуда tribuna.com

Також Маламуд заявив, що блокуватиме тих, хто підтримує Овєчкіна, у своєму твіттері.

Нагадаємо, що раніше Овєчкіну перевірили на міцність щелепу.





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