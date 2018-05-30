Російський журналіст: Якщо Овєчкін завтра помре, світ стане краще
|Алєксандр Овєчкін
Колишній журналіст "Спорт-Експрес" Слава Маламуд жорстко розкритикував політичні погляди хокеїста Вашингтон Алєксандра Овєчкіна.
"Якщо Овєчкін завтра помре, світ стане краще. Це стосується всіх прихильників Путіна. Я більше не збираюся робити відмінностей або бути тонким. *** його і всіх таких ", - написав Маламуд.
Пізніше твіт з образою був видалений, але з'явився інший, в якому журналіст поділився думкою про політичні погляди Овечкіна.
"Чому Овєчкін так підтримує Путіна? Комбінація факторів. Йому подобається та увага, з якою до нього ставиться Путін. Він щиро підтримує політику Путіна - анексію Криму, війну в Україні і антигейські закони.
Він переповнений російською пропагандою, ототожнює "царя" з "Батьківщиною". Ось це все ", - цитує Маламуда tribuna.com
Також Маламуд заявив, що блокуватиме тих, хто підтримує Овєчкіна, у своєму твіттері.
Нагадаємо, що раніше Овєчкіну перевірили на міцність щелепу.
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