У збірної України буде новий тренер

Олександр Савицький / ФХУ

Федерація хокею України не буде продовжувати контракт з Олександром Савицьким.

Про це повідомляє xsport.

До кінця червня збірна України з хокею отримає нового головного тренера.

Таке рішення ухвалив виконком ФХУ.

Нагадаємо, що збірна України опустилася на 24-е місце в рейтингу IIHF.