Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
521 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 22:58
У збірної України буде новий тренер
|Олександр Савицький / ФХУ
Федерація хокею України не буде продовжувати контракт з Олександром Савицьким.
Про це повідомляє xsport.
До кінця червня збірна України з хокею отримає нового головного тренера.
Таке рішення ухвалив виконком ФХУ.
Нагадаємо, що збірна України опустилася на 24-е місце в рейтингу IIHF.
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