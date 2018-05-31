Історичний момент: жіноча збірна України дебютує на міжнародних змаганнях
|Жіноча збірна України/ФХУ
Після двох проведених чемпіонатів України серед жінок найкращі хокеїстки країни виходять на новий рівень.
Так, стало відомо, що національна збірна зіграє у кваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу.
У Кейптауні (ПАР) відбудуться змагання за участю Болгарії, Гонконгу, Бельгії та господарів. Українки проведуть свої матчі з 16 по 23 січня.
"Ми ставимо перед собою доволі амбітні плани на майбутнє. Для цього розроблено комплексну програму розвитку національної жіночої збірної на 5 років. Найближчим часом ця програма буде представлена для хокейної громадськості. Також найближчим часом буде оприлюднено тренерський штаб національної збірної та план підготовки", - розповів президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін.
Зазначимо, що структури чемпіонатів світу серед жінок повністю повторює чоловічі змагання.
Додамо, що у сезоні-2017/18 у першості України виступало 5 команд - харківські Пантери, які і стали чемпіонками, Королеви Дніпра (Дніпро), Україночка (Київ), Дніпровські Білки (Дніпро) та Лавина (Кременчук).
Нагадаємо, що чоловіча збірна України зайняла четверте місце на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
12.06.2017
Піттсбург Пінгвінз вп'яте виграв Кубок Стенлі
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій