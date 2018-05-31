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31.05.2018  16:23

Історичний момент: жіноча збірна України дебютує на міжнародних змаганнях

 Жіноча збірна України/ФХУ

Після двох проведених чемпіонатів України серед жінок найкращі хокеїстки країни виходять на новий рівень.

Так, стало відомо, що національна збірна зіграє у кваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу. 

У Кейптауні (ПАР) відбудуться змагання за участю Болгарії, Гонконгу, Бельгії та господарів. Українки проведуть свої матчі з 16 по 23 січня.

"Ми ставимо перед собою доволі амбітні плани на майбутнє. Для цього розроблено комплексну програму розвитку національної жіночої збірної на 5 років. Найближчим часом ця програма буде представлена для хокейної громадськості. Також найближчим часом буде оприлюднено тренерський штаб національної збірної та план підготовки", - розповів президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін. 

Зазначимо, що структури чемпіонатів світу серед жінок повністю повторює чоловічі змагання.

Додамо,  що у сезоні-2017/18 у першості України виступало 5 команд - харківські Пантери, які і стали чемпіонками, Королеви Дніпра (Дніпро), Україночка (Київ), Дніпровські Білки (Дніпро) та Лавина (Кременчук). 

Нагадаємо, що чоловіча збірна України зайняла четверте місце на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В





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