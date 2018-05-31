Один із найуспішніших за останні роки українських тренерів пішов на підвищення
|Олег Ігнатьєв (ліворуч на задньому плані)/IIHF
Олег Ігнатьєв, який вивів юніорську збірну України (U-18) у дивізіон 1А чемпіонату світу продовжить роботу вже із молодіжною командою (U-20).
Про це стало відомо після проведення Виконкому Федерації хокею України у Києві.
"Логіка такого призначення цілком зрозуміла. Олег Васильович працював з цими гравцями на рівні U18 і в сезоні 2017/18 років досягнув високого результату. Сподіваємося, що з цим же поколінням гравців Олег Ігнатьєв досягне успіху і на рівні молодіжних збірних", – пояснив призначення президент Федерації Анатолій Брезвін.
У грудні Ігнатьєв керуватиме майже усім складом своїх підопічних з юніорської команди на молодіжній першості світу у польському Тихи. Суперниками українців будуть господарі турніру, а також збірні Італії, Словенії, Японії та Угорщини.
Раніше повідомлялося, що Виконком ФХУ вирішив не продовжувати співпрацю із головним тренером національної збірної Олександром Савицьким.
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