Один із найуспішніших за останні роки українських тренерів пішов на підвищення

Олег Ігнатьєв (ліворуч на задньому плані)/IIHF

Олег Ігнатьєв, який вивів юніорську збірну України (U-18) у дивізіон 1А чемпіонату світу продовжить роботу вже із молодіжною командою (U-20).

Про це стало відомо після проведення Виконкому Федерації хокею України у Києві.

"Логіка такого призначення цілком зрозуміла. Олег Васильович працював з цими гравцями на рівні U18 і в сезоні 2017/18 років досягнув високого результату. Сподіваємося, що з цим же поколінням гравців Олег Ігнатьєв досягне успіху і на рівні молодіжних збірних", – пояснив призначення президент Федерації Анатолій Брезвін.

У грудні Ігнатьєв керуватиме майже усім складом своїх підопічних з юніорської команди на молодіжній першості світу у польському Тихи. Суперниками українців будуть господарі турніру, а також збірні Італії, Словенії, Японії та Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Виконком ФХУ вирішив не продовжувати співпрацю із головним тренером національної збірної Олександром Савицьким.