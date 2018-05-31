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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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31.05.2018  19:25

Стало відомо, коли збірна України отримає нового тренера

 Збірна України отримає нового керманича до кінця червня

У Федерації хокею України поки не визначилися із тим, хто займе місце головного тренера національної збірної.

Проте ім'я спеціаліста, який стане наступником Олександра Савицького, буде назване до кінця червня. 

Нагадаємо, Виконком ФХУ вирішив не продовжувати співробітництво із Савицьким, під керівництвом якого збірна України у 2017 році залишила дивізіон 1А чемпіонату світу, а через рік фінішувала лише четвертою на першості у Литві. 

Зазначимо, що Савицький у свою чергу прийшов до керма команди у 2015 році, замінивши Олександра Годинюка. 

Раніше повідомлялося, що Олег Ігнатьєв очолив молодіжну збірну України





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