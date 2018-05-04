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04.05.2018  16:47

У Данії стартує чемпіонат світу у топ-дивізіоні: календар ігор, прогноз букмекерів

 

4 травня у Данії стартує черговий чемпіонат світу у топ-дивізіоні. 

У містах Гернінг та Копенгаген буде змагатися 16 найкращих хокейних збірних: на попередньому етапі команди будуть розбиті на дві підгрупи по 8 команд, а ігри на вибування розпочнуться зі стадії 1/4 фіналу. 

Завершаться змагання 20 травня фінальним поєдинком. 

Зазначимо, що на турнірі у топ-дивізіоні дебютує збірна Кореї, яка виграла ЧС-2017 у дивізіоні 1А у Києві.

Букмекери вважають найвирогіднішими претендентами на чемпіонство збірну Канади, яка, на відміну від Олімпійських ігор буде складатися із представників НХЛ. На її перемогу можна поставити із коефіцієнтом 2,50. Далі йдуть збірна Швеції (3,50) та Росії (5,0).

Чемпіонат світу-2018

Копенгаген, Гернінг (Данія). 

Попередній раунд

Група А

4 травня

Росія - Франція - 17:15. 

Швеція - Білорусь - 21:15. 

5 травня 

Швейцарія - Австрія - 13:15

Франція - Білорусь - 17:15. 

Група В

4 травня 

США - Канада - 17:15

Німеччина - Данія - 21:15

5 травня

Норвегія - Латвія - 13:15

Данія - США - 21:15. 

Нагадаємо, збірна України зайняла 4-е місце на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В

Також стало відомо, що у наступному сезоні у топ-дивізіоні гратимуть Велика Британія та Італія.





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