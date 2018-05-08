Екс-тренера збірної України звільнили з Білорусі після розгрому від Росії
|Дейв Льюїс
Канадського спеціаліста Дейва Льюїса відправили у відставку після чергової невдачі на чемпіонаті світу у Данії.
У трьох матчах першості у топ-дивізіоні білоруси зазнали трьох поразок із загальним рахунком 2:17.
Ключовим же моментом для звільнення керманича став розгром 6:0 від збірної Росії. Звістка про те, що досвідчений канадський спеціаліст більше не працює у білоруській команді, надійшла вночі - через декілька годин після провального поєдинку з росіянами.
Нагадаємо, що Льюїс очолював збірну України у сезоні-2010/11. Зокрема він не дуже вдало виступив на першості світу у дивізіоні 1 у 2011 році, який проходив у Києві - тоді українці зайняли лише третє місце.
Нагадаємо, збірна України зайняла 4-е місце на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В.
Також стало відомо, що у наступному сезоні у топ-дивізіоні гратимуть Велика Британія та Італія.
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