Екс-тренера збірної України звільнили з Білорусі після розгрому від Росії

Дейв Льюїс

Канадського спеціаліста Дейва Льюїса відправили у відставку після чергової невдачі на чемпіонаті світу у Данії.

У трьох матчах першості у топ-дивізіоні білоруси зазнали трьох поразок із загальним рахунком 2:17.

Ключовим же моментом для звільнення керманича став розгром 6:0 від збірної Росії. Звістка про те, що досвідчений канадський спеціаліст більше не працює у білоруській команді, надійшла вночі - через декілька годин після провального поєдинку з росіянами.

Нагадаємо, що Льюїс очолював збірну України у сезоні-2010/11. Зокрема він не дуже вдало виступив на першості світу у дивізіоні 1 у 2011 році, який проходив у Києві - тоді українці зайняли лише третє місце.

Нагадаємо, збірна України зайняла 4-е місце на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В.

Також стало відомо, що у наступному сезоні у топ-дивізіоні гратимуть Велика Британія та Італія.