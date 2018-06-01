Кличко хоче відродити легендарний київський клуб

1-го червня відбулася зустріч президента Федерації хокею України Анатолія Брезвіна із київським міським головою Віталієм Кличком.

Під час увагу було приділено обговоренню звернення ветеранів хокейного клубу Сокіл до Віталія Кличка з проханням відновити Сокіл у якості комунального хокейного клубу.

За підсумками зустрічі Кличко дав доручення начальнику управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вадиму Гутцайту спільно із Федерацією хокею України підготувати "дорожню карту" щодо створення клубу та його матеріально-технічної бази.

Раніше повідомлялося, що з бюджету на функціонування клубу буде потрібно 5 мільйонів гривень на рік.

Як відомо, збірна України на ЧС-2018 показала найгірший результат у своїй історії.