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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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01.06.2018  23:30

Кличко хоче відродити легендарний київський клуб

 

1-го червня відбулася зустріч президента Федерації хокею України Анатолія Брезвіна із київським міським головою Віталієм Кличком.

Під час увагу було приділено обговоренню звернення ветеранів хокейного клубу Сокіл до Віталія Кличка з проханням відновити Сокіл у якості комунального хокейного клубу.

За підсумками зустрічі Кличко дав доручення начальнику управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вадиму Гутцайту спільно із Федерацією хокею України підготувати "дорожню карту" щодо створення клубу та його матеріально-технічної бази.

Раніше повідомлялося, що з бюджету на функціонування клубу буде потрібно 5 мільйонів гривень на рік.

Як відомо, збірна України на ЧС-2018 показала найгірший результат у своїй історії.





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