Нападник збірної України цікавий чемпіону Польщі

Андрій Міхнов

Український нападник Андрій Міхнов може продовжити кар'єру в Польщі.

Про це пише сайт hokej.net.

У підписанні контракту з 35-річним гравцем зацікавлений клуб Тихи, який представляє однойменне місто. Відзначимо, що Тихи є чинним чемпіоном Польщі.

Додамо, що Міхнов протягом п'яти останніх років виступав в Білорусі, пише xsport.ua.

Раніше була інформація, що Міхнов завоював Континентальний кубок у білоруській команді.

Як відомо, Міхнов - перший український хокеїст, який закинув шайбу у Лізі чемпіонів.