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136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 22:27
Нападник збірної України цікавий чемпіону Польщі
|Андрій Міхнов
Український нападник Андрій Міхнов може продовжити кар'єру в Польщі.
Про це пише сайт hokej.net.
У підписанні контракту з 35-річним гравцем зацікавлений клуб Тихи, який представляє однойменне місто. Відзначимо, що Тихи є чинним чемпіоном Польщі.
Додамо, що Міхнов протягом п'яти останніх років виступав в Білорусі, пише xsport.ua.
Раніше була інформація, що Міхнов завоював Континентальний кубок у білоруській команді.
Як відомо, Міхнов - перший український хокеїст, який закинув шайбу у Лізі чемпіонів.
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