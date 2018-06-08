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08.06.2018  08:59

Вашингтон вперше в історії став володарем Кубка Стенлі

 

Вашингтон став володарем Кубка Стенлі, обігравши у фінальній серії Вегас.

Цей успіх став першим для команди, яка грає в НХЛ з 1974 року.

До цього найкращим її результатом був вихід у фінал в 1998 році.

Як відомо, в минулому році Кубок Стенлі виграв Піттсбург.

Національна хокейна ліга

Кубок Стенлі

Фінал

П'ятий матч

8 червня

Вегас – Вашингтон – 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Рахунок у серії - 1:4





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