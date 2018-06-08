Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
385 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 08:59
Вашингтон вперше в історії став володарем Кубка Стенлі
Вашингтон став володарем Кубка Стенлі, обігравши у фінальній серії Вегас.
Цей успіх став першим для команди, яка грає в НХЛ з 1974 року.
До цього найкращим її результатом був вихід у фінал в 1998 році.
Як відомо, в минулому році Кубок Стенлі виграв Піттсбург.
THE @Capitals ARE THE 2018 #STANLEYCUP CHAMPIONS! pic.twitter.com/5hIneswpFK— NHL (@NHL) 8 червня 2018 р.
Національна хокейна ліга
Кубок Стенлі
Фінал
П'ятий матч
8 червня
Вегас – Вашингтон – 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)
Рахунок у серії - 1:4
Читай також
Останні публікації
08.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу. ФОТО.ВІДЕОТретій чемпіонат світу з футболу, так само, як і другий , проходив в Європі, на цей раз на полях Франції.
07.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕОАргентина та Португалія розпочнуть виступи на ЧС-2018 у різних групах, проте мільйони вболівальників будуть порівнювати гру Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду з перших днів Мундіалю. Пропонуємо вам поглянути на протистояння двох найкращих футболістів планети з цікавого боку.
07.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1934 році. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОІсторія чемпіонатів світу з футболу – цікава та воістину невичерпна. Особливе місце в ній займають перші турніри – пам'ять про них залишилася тільки на сторінках пожовклих від часу старих газет та дуже рідкісних кадрів кінохроніків. Максимум того, що можна зібрати і ляже в розповідь про перший світовий футбольний форум.
ЧС-2018. Австралія бойкотуватиме ЧС-2018
|
06.06.2018
Чи є майбутнє в українського хокею: провал національної збірної, успіх юніорів, початок відродження Сокола. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій