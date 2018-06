Вашингтон вперше в історії став володарем Кубка Стенлі

Вашингтон став володарем Кубка Стенлі, обігравши у фінальній серії Вегас.

Цей успіх став першим для команди, яка грає в НХЛ з 1974 року.

До цього найкращим її результатом був вихід у фінал в 1998 році.

Як відомо, в минулому році Кубок Стенлі виграв Піттсбург.

THE @Capitals ARE THE 2018 #STANLEYCUP CHAMPIONS! pic.twitter.com/5hIneswpFK